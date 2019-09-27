2019-09-27T18:35:12+03:00
Общество

Посреди Октябрьского проекта появится парковка

Пространство могут обустроить уже в текущем году
Анна КРЮКОВА
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Проект организации парковки планируют реализовать до конца года. Фото: admkirov.ruПроект организации парковки планируют реализовать до конца года. Фото: admkirov.ru
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Кировчане используют среднюю часть Октябрьского проспекта для разворотов или же как парковку. Такие маневры достаточно часто приводят к серьезным ДТП. Для того, чтобы обезопасить и пешеходов, и водителей, в границах от улицы Милицейской до Красноармейской планируют обустроить парковку. Об этом сообщили в администрации города.

- Уже в текущем году в этих границах мы планируем создать парковочное пространство, - сообщил руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев. - Там будут установлены ограждения и обустроены въезды-выезды.

Кроме того, как пояснили «Комсомолке» в УГИБДД по городу Кирову, на Октябрьском проспекте могут появиться полосы для общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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