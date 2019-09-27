Посреди Октябрьского проекта появится парковка
Кировчане используют среднюю часть Октябрьского проспекта для разворотов или же как парковку. Такие маневры достаточно часто приводят к серьезным ДТП. Для того, чтобы обезопасить и пешеходов, и водителей, в границах от улицы Милицейской до Красноармейской планируют обустроить парковку. Об этом сообщили в администрации города.
- Уже в текущем году в этих границах мы планируем создать парковочное пространство, - сообщил руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев. - Там будут установлены ограждения и обустроены въезды-выезды.
Кроме того, как пояснили «Комсомолке» в УГИБДД по городу Кирову, на Октябрьском проспекте могут появиться полосы для общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU