Суд Яранска приговорил отправить женщину в колонию на 8,6 лет

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-27T16:34:06+03:00

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Два «ножевых» получил сожитель 37-летней осужденной. Инцидент произошел 6 августа прошлого года в Яранске. Следователи установили, что в доме № 130 на улице Карла Маркса произошел конфликт. Мужчина ударил женщину. В ответ он получил от нее несколько ударов кухонным ножом в грудь. Нападавший умер.

Сегодня, 27 сентября, состоялся суд. Коллегия из шести присяжных (которые случайно выбираются из списка, предоставленного исполнительной властью района) вынесла приговор подсудимой - восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Ранее «Комсомолка» уже писала о подобном случае. 6 сентября суд присяжных признал виновным 37-летнего кировчанина. Осужденный забил свою знакомую ногами до смерти. Наказанием для преступника стало заключение в колонию строгого режима на 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU