2019-09-27T13:00:11+03:00
Происшествия

В Кирове начальница почтового отделения украла из кассы 700 тысяч рублей

Она подделывала подписи клиентов
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщина забирала деньги прямо из кассыЖенщина забирала деньги прямо из кассыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировчанка имеет все шансы отправиться на шесть лет за решетку. Руководительница одного из отделений почтовой связи подделывала подписи клиентов. В результате махинаций за семь месяцев женщина незаконно обогатилась на 700 тысяч рублей.

- Данные средства предназначались для выплаты пенсионных начислений, а также наложенных платежей, - сообщили в УФСБ России по Кировской области. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Сейчас силовики проводят расследование. Во время одного из допросов женщина признала свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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