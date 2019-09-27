В Кирове начальница почтового отделения украла из кассы 700 тысяч рублей
Она подделывала подписи клиентов
Женщина забирала деньги прямо из кассыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировчанка имеет все шансы отправиться на шесть лет за решетку. Руководительница одного из отделений почтовой связи подделывала подписи клиентов. В результате махинаций за семь месяцев женщина незаконно обогатилась на 700 тысяч рублей.
- Данные средства предназначались для выплаты пенсионных начислений, а также наложенных платежей, - сообщили в УФСБ России по Кировской области. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Сейчас силовики проводят расследование. Во время одного из допросов женщина признала свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU