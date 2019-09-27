2019-09-27T12:28:28+03:00
Спорт

«Родина» и «Волга»: принципиальные соперники сыграли в ничью

К концу матча счет был 4:4
Олег ЛЯЛИН
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Следующий матч запланирован на 27 сентября. Фото: ХК «Родина»Следующий матч запланирован на 27 сентября. Фото: ХК «Родина»
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В четверг, 26 сентября, в рамках Кубка России столкнулись кировская «Родина» и «Волга» из Ульяновска. Ни одна команда не взяла первенство - сыграли с ничейным счетом. Первый тайм для хоккеистов нашего города оказался не очень удачным. «Волга» отработала три шайбы. Но уже во второй половине матча «наши» оживились: две шайбы в ворота соперника забил Станислав Исмагилов, по одной - у Егора Шицко и Олега Пивоварова.

- В первом тайме игра явно не получилась, но второй тайм мы провели неплохо, - рассказал в интервью тренер команды Игорь Загоскин. - Старались атаковать, «играть выше», прессинговали. Соперники бывают разными, и каждому нужно показать хоккей. Будем готовиться и играть только на победу!

Напомним, что следующий матч состоится сегодня, 27 сентября. «Родина» встретится с «Мурманом». Пока что кировские хоккеисты находятся на шестом месте турнирной таблицы с четырьмя очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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