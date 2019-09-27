2019-09-27T13:04:11+03:00
Происшествия

Пьяный водитель предлагал взятку сотрудникам ГИБДД

Таким способом мужчина хотел избежать «административки»
Олег ЛЯЛИН
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Мужчина предлагал инспекторам взятку в 15 тысяч рублей. Фото: СУ СКР по Кировской областиМужчина предлагал инспекторам взятку в 15 тысяч рублей. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Вечером 23 сентября около пгт. Стрижи сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. Причины остановки: опасные маневры на трассе и резкий запах алкоголя от 40-летнего водителя. При этом мужчина находился в транспорте в одном нижнем белье. «Подышать в трубочку» он отказался. Нетрезвый водитель тут же определил план дальнейших действий: оставить на заднем сидении патрульной машины взятку - 15 тысяч рублей.

- Полицейские отказались от предложенных денег, - сообщает управление МВД России по Кировской области. - При этом они неоднократно предупреждали правонарушителя о том, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность. Однако тот продолжал свои противоправные деяния.

В итоге все попытки мужчины дать взятку инспекторам провалились. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла деньги и узнала детали преступления. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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