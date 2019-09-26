2019-09-26T17:36:21+03:00
Происшествия

Крик души: волонтеры уверяют, что в Мурашах мать троих детей забила собаку палкой с гвоздями

На место уже выезжала следственная группа
Евгений ДЕМИХОВ
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Собака, по всей видимости, была избита не раз. Фото: "Подслушано. Мураши"Собака, по всей видимости, была избита не раз. Фото: "Подслушано. Мураши"
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Судебная практика наконец-то повернулась лицом к зоозащитникам. В Кировской области уже был вынесен приговор живодеру из Мурашей: мужчина забил до полусмерти дворнягу и выкинул ее вместе с новорожденными щенками умирать в мусорный контейнер. К счастью, собаку заметили волонтеры, за ее жизнь буквально боролись врачи. Щенков также выкормили и раздали в добрые руки. А сам живодер отправился в колонию-поселения на год.

Второй вопиющий случай произошел опять же в Мурашинском районе. Волонтеры уверяют, что молодая женщина, мать троих детей сначала довела собаку до истощения, а потом и вовсе забила ее палкой с гвоздями, а потом лопатой до смерти. Втрое животное волонтеры забрали со двора, зная, что у дамы не очень доброжелательный настрой к домашним животным.

Волонтеры написали заявление в полицию.

- 24 сентября в межрайонном отделе МВД России «Мурашинский» зарегистрировано сообщение жительницы города Мурашей о жестоком обращении с животным. Со слов заявителя, жительница поселка Безбожник нанесла побои своей собаке, от которых та впоследствии умерла, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Кировской области. – Для проверки сообщения на место была направлена следственно-оперативная группа. Проведен подворный обход. Опрошена хозяйка животного, свидетели. Предварительно установлено, что в последнее время собака вела себя агрессивно, в том числе по отношению к хозяйке, зафиксировано ее обращение к ветеринарам. Собака содержалась во дворе на цепи, с которой несколько раз срывалась. В настоящее время в полиции продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Получается, что жительница поселка Безбожник не отрицает, что забила собаку по причине агрессии и бешенства. Но существуют правила, по которым она должна была обратиться в ветеринарную службу. И при подтверждении признаков бешенства животное должны были гуманно усыпить. Остается надеяться, что следствие разберется в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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