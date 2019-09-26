В Кировской области семейный капитал можно будет потратить на приобретение жилья

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-26T15:20:37+03:00

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Сегодня, 26 сентября, на пленарном заседании регионального Заксобрания был рассмотрен законопроект, который позволит получить дополнительную материальную поддержку многодетным семьям. Проект был разработан по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Недавно были подведены итоги масштабного анкетирования среди женщин, проводившегося в рамках нацпроекта «Демография». Опрос проводился для того, чтобы выяснить, какие причины и условия могут повлиять на решение о рождении ребенка. Организаторы опросили порядка пяти с половиной тысяч жительниц Кировской области в возрасте от 18 до 44 лет.

- Результаты социологического исследования показали, что в тройке наиболее значимых мер поддержки при принятии женщинами решения о рождении ребенка являются меры, направленные на улучшение жилищных условий, - отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - Очень важную роль играет региональный материнский капитал. С 2013 по 2019 год он был предоставлен 15 521 семье, на эти цели было направлено 1,4 миллиардов рублей. Региональный материнский капитал показал свою эффективность - доля рождения третьих и последующих детей с 12% в 2012 году увеличилась до 24% в 2019 году.

Однако в скором времени срок действия программы предоставления регионального маткапитала подойдет к концу. Ему на смену введут семейный капитал. Эта программа будет действовать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года и распространится на детей, рожденных после 31 декабря 2018 года.

Выплачиваться соцпособие будет после рождения третьего и последующего ребенка. Его можно получить в двух формах. Одной из них является единовременная выплата 50 тысяч рублей. Их можно потратить на различные цели. Главное условие для получения - проживание на территории нашего региона в течение одного года. Вторая форма носит целевой характер. Деньги можно направить на уплату первоначального взноса или на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 100 тысяч рублей с дополнительной возможностью повторного обращения на указанные цели в случае рождения последующего ребенка в размере 50 тысяч рублей. Главное, чтобы кредит был взят на приобретение жилья на территории Кировской области.

Для получения семейного капитала необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU