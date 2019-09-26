2019-09-26T15:07:42+03:00
Общество

Впервые в Киров съехались представители контрольно-счетных органов из 20 регионов страны

Президиум Союза МКСО принял приглашение главы города Елены Ковалевой
Алена ЗАЙЦЕВА
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Елена Ковалева, Елена Мерзлякова и Мария Батуева ответили на вопросы журналистов о важности мероприятия. duma.mo-kirov.ruЕлена Ковалева, Елена Мерзлякова и Мария Батуева ответили на вопросы журналистов о важности мероприятия. duma.mo-kirov.ru
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В Кирове главы КСП 20 регионов нашей страны проведут два дня. Сегодня пройдет круглый стол в ходе которого я частники обсудят практику содействия органам местного самоуправления в повышении качества управления муниципальными ресурсами. А завтра будет организовано выездное совещание в микрорайоны Чистые пруды и Урванцево для ознакомления членов президиума Союза МКСО с практикой внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Кирова.

Основная цель встреч – обмен опытом и наработанной практикой.

- Нам очень приятно, что президиум Союза муниципальных контрольно-счетных органов России принял наше приглашение, и на площадке города будут обсуждаться самые важные, самые актуальные вопросы, связанные с контролем и эффективным расходованием средств, в первую очередь, в рамках национальный проектов, - сказала Елена Ковалева. -. Действительно, контролирующие органы – это структура, которая не только наказывает и пресекает нарушения. Они дают нам возможность принимать правильные безошибочные управленческие решения. И, не могу не отметить, что финансовый контроль – один из важных моментов в работе органов власти. Мне приятно, что в нашем регионе у органов представительной, исполнительной власти и контролирующих структур есть понимание, что задача у нас одна, и что совместными усилиями вместе с Контрольно-счетной палатой мы сможем ее достичь.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Фото: duma.mo-kirov.ru

Заместитель председателя Союза муниципальных контрольно-счетных органов Мария Батуева на вопрос, почему приняли приглашение именно от города Кирова, ответила, что это очень древний город, который скоро будет отмечать свой юбилей.

- Мы следим за его успехами, видим, как он развивается: в Кирове остается молодежь, развивается промышленность, - прокомментировала Мария Федоровна. – Поэтому, областному центру есть чем поделиться и похвастаться, и мы очень ревностно наблюдаем за его развитием. Наш союз муниципальных органов КСП создан для того, чтобы помогать друг другу, чтобы делиться опытом. Для людей важно, чтобы они жили в комфортных условиях. Именно для этого мы и работаем, чтобы помогать людям, чтобы эффективно расходовались бюджетные средства и росла доходная часть бюджета.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Кирова Елена Мерзлякова отметила, что областному центру представилась уникальная возможность изучить опыт коллег в том, как осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

- И мы расскажем о своей наработанной практике взаимодействия с органами местного самоуправлениями в направлении повышения качества расходования муниципальных ресурсов, - отметила Елена Георгиевна.

СПРАВКА «КП»

Союз муниципальных контрольно-счетных органов (Союз МКСО) был создан в 2002 году. Его основные задачи – объединение усилий КСО для повышения результативности управления финансовыми и материальными ресурсами муниципальных образований, взаимодействие и обмен опытом в целях усиления эффективности контроля.

В состав Союза МКСО входят практически все контрольно-счетные палаты административных центров субъектов РФ – всего более 350. Ежегодно организация проводит различные мероприятия, касающиеся совершенствования своей деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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