2019-09-26T13:38:40+03:00
Происшествия

13-летняя жительница Кировской области подговорила приятеля украсть у прабабушки 450 тысяч рублей

Оба знали, где хранятся деньги
Евгений ДЕМИХОВ
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Часть денег они уже успели потратитьЧасть денег они уже успели потратитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Пока девочка отвлекала свою престарелую родственницу на кухне, парень шарился по тумбочкам в комнате. Пенсионерка из Слободского района сначала и не подозревала свою внучку в краже.

- По версии следствия 13-летняя девочка предложила 18-летнему молодому человеку похитить деньги у прабабушки, - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - Они пришли в квартиру, где проживает пенсионерка.

Когда парень нашел 450 тысяч рублей, он подал сигнал своей подруге и вместе они сбежали от пенсионерки. Деньги «Бони и Клайд» поделили. Когда подозреваемых выявили, они не стали отпираться и вину признали. Более того, парочка возместила моральный ущерб. За кражу крупной суммы денег группой лиц по предварительному сговору на обоих завели уголовные дела. В скором времени молодые люди предстанут перед судом. Максимальный срок наказания за подобное преступление - пять лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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