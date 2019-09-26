ФСБ: трое военных из Кировской области похитили 12 500 литров топлива из воинской части
400 тысяч рублей получили военнослужащие из кировской части за дизельное топливо. Правда, воспользоваться ими мужчины так и не смогли. Военных поймали с поличным сразу после получения денег.
- Военнослужащие совершили незаконную реализацию 12500 литров дизельного топлива, похищенного с территории воинской части, - сообщили в УФСБ России по Центральному военному округу. - Обвиняемые свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись, в связи с чем Пермским гарнизонным судом они признаны виновными в совершении преступления и приговорены.
Одного из них отправят в «места не столь отдаленные» на полтора года. Двое других заплатят штрафы: по 100 и 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU