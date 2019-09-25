Бюджеты области и муниципалитетов получили доход в 45 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-25T18:15:24+03:00

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С января по август объем поступлений в бюджеты разных уровней ставил 45 млрд 456,1 млн рублей, а это 64,5% к годовому плану. Такие данные приводит региональный Минфин. Структуру доходов формируют три основных налоговых источника: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и акцизы. Основная статья расходов бюджета – социальная.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1. В структуре поступлений собственных доходов налоговые поступления занимают порядка 89,4%, объем которых увеличился к уровню прошлого года на 6,9% (на 1 млрд 709 млн рублей).

2. Положительная динамика доходов обеспечена за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц – на 4,1% (на 422,3 млн рублей), по акцизам на подакцизные товары на 16,7% (на 497,1 млн рублей), увеличение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 9,7% (на 234,9 млн рублей).

3. Преобладающий рост поступлений сложился по налогу на прибыль организаций. Так, исходя из результатов декларирования за I квартал 2019 года, доход по налогу увеличился на 13,1% (на 673,1 млн рублей).

4. Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в отчетном периоде 2019 года возросли на 26,5% (на 3 млрд 249,4 млн рублей), в том числе за счет роста объема перечисленных дотаций – на 10,2% (на 780,1 млн рублей), субсидий – в 1,9 раза (на 1374,5 млн рублей).

5. Объем субвенций увеличился на 26,4% (на 526,1 млн рублей) в основном за счет роста поступлений средств на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на социальные выплаты безработным гражданам.

6. Кроме того, на 48,4% (на 568,7 млн рублей) увеличился объем иных межбюджетных трансфертов за счет роста поступлений на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Расходы бюджета области за восемь месяцев составили 43 млрд 992,78 млн рублей, или 61% от плана.

НА ЧТО РАСХОДУЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ:

– на образование – 33,4%;

– на социальную политику – 27,1%;

– на дорожное хозяйство – 11,3%;

– на сельское хозяйство – 3,8%;

– на культуру – 3,7%;

– на здравоохранение – 3,5%;

– на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU