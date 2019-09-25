Депутаты не стали отменять налоговые льготы для инвалидов и кировчан с ипотекой

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-25T17:32:39+03:00

Сегодня на заседании Гордумы депутаты не приняли решения, так как еще остались вопросы

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Депутаты Кировской городской думы решили оставить вопрос о налоговых льготах для инвалидов до следующего заседания. Причина простая – остается много вопросов, надо которыми стоит еще поработать. И, в том числе спросить мнения той категории граждан, которых касаются льготы. Инициатива прозвучала от депутатов фракции "Единая Россия".

- Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кирову неоднократно обращалась с просьбой исключить из данного документа льготу для инвалидов III группы, так как граждане, получающие пенсию по инвалидности, имеют право на льготу в соответствии с пенсионным законодательством, - сообщают в Кировской гордуме. - Так, инвалид III группы, являющийся собственником, к примеру, двух квартир, может заявить льготу на одну из них по федеральному закону как пенсионер, а на вторую – по решению городской Думы как инвалид III группы. В то же время инвалиды I и II групп могут получить только федеральную льготу на одну квартиру.

ВАЖНО

Предлагалось также исключить льготу для граждан, имеющих объект налогообложения в залоге по договору об ипотеке. Как отметили в департаменте финансов, льгота не в полной мере отражает социальную направленность, поскольку ипотечным кредитом пользуются в том числе обеспеченные граждане. С каждым годом количество налогоплательщиков, заявляющих данную льготу, растет, соответственно, увеличиваются потери бюджета города от неуплаты налога.

КСТАТИ

Глава города Елена Ковалева резюмировала, что в том виде, в котором сейчас существует документ, принимать его не стоит. Нужно изучить разные позиции и привести все к справедливому знаменателю, так как вопрос важный и касается социально-значимого аспекта жизни города и его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU