Бюджет города Кирова увеличил доходы и расходы на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-25T16:54:54+03:00

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Сегодня на заседании Гордумы присутствовало 30 из 36 депутатов. Обсуждение практически каждого вопроса было живым и конструктивным. Если на какие-то вопросы чиновники не могли ответить депутатам сразу, то себе фиксировали, что ответ нужно дать письменный и детальный.

Большую часть времени на заседании занял доклад департамента финансов о параметрах бюджета. Доходная и расходная его часть увеличилась на миллиард рублей.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В БЮДЖЕТЕ НА 2019 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДА

1. За счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – и областного бюджета 413,1 млн. рублей направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 году планируется расселить 782 человек из 36 аварийных домов.

2. Финансирование строительства детских садов увеличится на 167,3 млн. рублей. С учетом вносимых изменений общий объем целевых поступлений составит 691,9 млн. рублей.

3. Также предусматривается 9,8 млн. рублей на покупку оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря, методических пособий и т.п. для создания мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Еще 24 млн. рублей будут направлены на оснащение дошкольных учреждения за счет перераспределения бюджетных средств.

4. Всего в муниципальном бюджете перераспределяются 115,5 млн. рублей. Помимо озвученного направления, средства пойдут на проведение работ по чистовой отделке помещений детского сада «Васильки» на 74 места (10,2 млн. руб.), на выплату ежемесячных пособий родителям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет не посещают детский сад (8,4 млн рублей), на организацию питания детей льготных категорий в детских садах расходы возрастут на 2,5 млн. рублей в связи с увеличением количества детей.

5. 32,6 млн. дополнительно направлено на выполнение проектно-сметной документации и ремонт дорог. Планируется отремонтировать стоянку и тротуары на ул. Тимирязева в районе дома № 181а, проезд к территории кинотеатра «Колизей», тротуары по ул. Воровского до Октябрьского проспекта, проезд к территории Ново-Макарьевского кладбища со стороны ул. Проезжей, подход к старому мосту от ул. Луначарского.

ВАЖНО

Депутаты также рассмотрели вопрос о принятии расходных обязательств по установлению дополнительных мер социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В частности, за счет городского бюджета предлагается возмещать затраты на проведение ремонта жилых помещений в размере фактически помещенных расходов, но не более 50 тысяч рублей на одного гражданина.

На сегодняшний день в Кирове проживает 268 участников и инвалидов ВОв. На улучшение жилищных условий данной категории граждан потребуется 13,4 млн. рублей. Предложение поддержано народными избранниками единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU