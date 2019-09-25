В Кировской области увеличат размер пенсии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-25T15:48:23+03:00

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25 сентября депутаты областного Заксобрания поддержали инициативу по увеличению размеров пенсии по старости на территории региона. На сегодняшний день она составляет 8474 рубля.

Как отметил начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Сергей Счастливцев, размер данной социальной выплаты не изменялся уже три года. Недавно Правительство РФ дало распоряжение об изменении подхода к расчету пенсий. В результате этого в Кировской области минимальная сумма, на которую смогут рассчитывать пожилые люди, увеличится до 8511. Средняя сумма по России составит 9,1 тысячи рублей.

Этот вопрос вынесут на грядущее пленарное заседание ЗСКО, где будет принято окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU