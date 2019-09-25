2019-09-25T13:06:17+03:00
Происшествия

В Кирове задержали главу преступной группы, распространявшей незаконную косметику

Это уже вторая фигурантка уголовного дела
Евгений ДЕМИХОВ
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Второй участнице преступной группы уже избрана мера пресечения. Фото: СУ СК России по Кировской областиВторой участнице преступной группы уже избрана мера пресечения. Фото: СУ СК России по Кировской области
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Силовики нашли лидера распространителей нелегальных косметологических средств. Ранее задержали с поличным одну из участниц преступной группы. Она продала незарегистрированную продукцию в один из косметологических кабинетов Кирова на улице Маклина и получила за это 117,3 тысяч рублей. Девушку заключили под стражу.

- 24 сентября была задержана вторая подозреваемая, - сообщают в СУ СК России по Кирвоской области. - 25 сентября в отношении нее Ленинским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщают в УФСБ России по Кирвоской области, пока срок задержания установлен до 12 ноября 2019 года. Кроме того, в ведомстве отмечают, что вторая фигурантка не рядовой член преступной группы, а ее организатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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