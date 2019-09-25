Студенты Суводского лесхозтехнгикума заняли I место во Всероссийском «Лесном многоборье - 2019»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-25T13:04:01+03:00

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Всероссийские профессионально-прикладные соревнования среди учащихся образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье — 2019», организованные при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, собрали 22 команды.

Площадкой был выбран Воронежский государственный лесотехнический университет.

В каждой команде от учебного заведения было три человека. Между собой соревновались 6 команд от вузов и 16 - от организаций среднего профессионального образования.

- Среди команд среднего профессионального образования I место заняла команда Суводского лесхоз-техникума (г. Советск, Кировская область) в составе Виктории Нашенкиной, Кирилла Злобина, Александра Скорнякова под руководством Юрия Рыкова – руководителя учебного лесного хозяйства техникума, - сообщают в правительстве Кировской области. - В группе средних профессиональных образовательных организаций Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова (Воронежская область) и Рыбинский лесотехнический колледж (Ярославская область) заняли второе и третье места соответственно.

В ЧЕМ КИРОВСКИЕ СТУДЕНТЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ

1. Победители продемонстрировали лучшие компетенции при тестировании по профильным учебным дисциплинам.

2. При выполнении практических заданий, таких как работа на лесосеке и воспроизводство лесов, проведение лесопатологического обследования, таксация лесного участка, тушение условного лесного пожара, а также в сфере федерального государственного лесного надзора.

- Участники «Лесного многоборья» – это лучшие студенты и будущие профессионалы лесной отрасли России, - отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. - Квалифицированные специалисты являются основой для устойчивого развития лесного сектора региона. Сегодня мы с гордостью поздравляем наших студентов и с уверенностью можем сказать, что в Кировской области растет достойная смена. Желаю ребятам остаться верными избранной профессии и внести значимый вклад в важное государственное дело сохранения, приумножения и рационального использования лесных ресурсов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU