В Кирове педофила отправят на восемь лет в колонию строгого режима
61-летний кировчанин на протяжении трех лет развращал несовершеннолетних. От его действий пострадали восемь детей в возрасте от 9 до 15 лет. Он признан виновным сразу по двум статьям: действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также развратные действия без применения насилия, в отношении двух лиц.
- Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, - отметили в СУ СК России по Кировской области. - Вину он признал частично.
Суд признал мужчину виновным. Его отправят на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU