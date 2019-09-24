В Кирове педофила отправят на восемь лет в колонию строгого режима

24 Сент. 20:36 2019-09-24T20:51:13+03:00

Следующие восемь лет мужчина проведет за решеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ

От его действий пострадало восемь детей

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61-летний кировчанин на протяжении трех лет развращал несовершеннолетних. От его действий пострадали восемь детей в возрасте от 9 до 15 лет. Он признан виновным сразу по двум статьям: действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также развратные действия без применения насилия, в отношении двух лиц.

- Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, - отметили в СУ СК России по Кировской области. - Вину он признал частично.

Суд признал мужчину виновным. Его отправят на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU