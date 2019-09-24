2019-09-24T20:22:14+03:00
Происшествия

В Кировской области ищут подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений

Мужчина скрывается от следствия
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина может представлять опасность для общества. Фото: УМВД России по Кировской областиМужчина может представлять опасность для общества. Фото: УМВД России по Кировской области
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40-летний Алексей Владимирович Кузьминых находится в розыске. Его подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности.

По данным полиции мужчина может скрываться от органов следствия в Советском районе. В УМВД России по Кировской области его охарактеризовали как склонного к совершению преступлений против половой неприкосновенности.

Всех, кому известно местонахождение этого человека, просят сообщить (на условиях анонимности) в полицию по телефонам: 8-999-361-02-20 или 66-48-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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