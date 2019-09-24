В Кировской области ищут подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений
Мужчина скрывается от следствия
Мужчина может представлять опасность для общества. Фото: УМВД России по Кировской области
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40-летний Алексей Владимирович Кузьминых находится в розыске. Его подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности.
По данным полиции мужчина может скрываться от органов следствия в Советском районе. В УМВД России по Кировской области его охарактеризовали как склонного к совершению преступлений против половой неприкосновенности.
Всех, кому известно местонахождение этого человека, просят сообщить (на условиях анонимности) в полицию по телефонам: 8-999-361-02-20 или 66-48-22.
ИСТОЧНИК KP.RU