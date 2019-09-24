181 миллион рублей выделили на ремонт дорог в городских поселениях Кировской области

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-24T17:38:00+03:00

За эти деньги планируют сделать 26 километров дорожной сети в 2019 году

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Городские поселения региона получают субсидии из областного бюджета для ремонта автодорог. Данная программа предусмотрена на 2019 - 2021 годы. Так, в рамках субсидирования городские поселения Кировской области в 2019 году получили 181 миллион рублей. Эти средства пойдут на ремонт 54 участков дорог. Их общая протяженность составляет порядка 26 километров.

- Эта программа - новая, - отметил ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - По ней планируется ежегодно выделять средства для приведения в нормативное состояние дорог в городских поселениях.

Под действие программы попадают населенные пункты, где численность постоянно проживающего населения девять тысяч человек. В текущем году субсидию направили в Сосновское, Зуевское, Нолинское, Опаринское, Орловское, Санчурское, Вахрушевское, Советское, Яранское и Лениское городские поселения. На сегодняшний день подрядчики завершили ремонтные работы в четырех населенных пунктов. Как сообщили в правительстве Кировской области в их числе - Зуевка, Вахруши, Советск и поселок Ленинское.

Одним из самых затратных проектов стала Зуевка. Там ремонт обошелся в 24,5 миллиона рублей. За счет субсидии восстановили 3,5 километра дорог. В Вахрушах к нормативному состоянию привели четыре участка протяженностью 2,1 километра. Кроме того, там на улице Советской благодаря экономии средств на торгах удалось выделить средства на ремонт участка длиной 4,4 километра.

23 и 24 сентября состоялась приемка выполненных подрядчиком работ в городе Советске. Там отремонтировали дороги на пяти улицах - Кандакова, Ленина, Черных, Гагарина и Красноармейской. Протяженность обновленных участков составила порядка 4,4 километров.

Напомним, что из дорожного фонда Кировской области выделяются средства на ремонт дорог, пролегающих за пределами населенных пунктов. В 2019 году на эти цели было потрачено порядка 1,2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU