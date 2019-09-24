В кировские больницы поступает новое оборудование

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-24T16:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре в кировские учреждения здравоохранения поступило новое оборудование. В частности, современный ультразвуковой аппарат поступил в региональный сосудистый центр. Также на днях в Региональный сосудистый центр Кировской областной клинической больницы поступил новый ультразвуковой аппарат, относящийся к высококлассному оборудованию.

- Теперь исследования пациентов сердечно-сосудистого профиля можно будет проводить на принципиально новом уровне, что позволит своевременно диагностировать и лечить серьезные заболевания, - сообщают в правительстве Кировской области.

Приобретение дорогостоящего оборудования стало возможным благодаря участию нашего региона в национальном проекте «Здравоохранение» в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области».

– В настоящее время этот аппарат не имеет аналогов в Кировской области и позволит вывести диагностику заболеваний на качественно новый уровень. Аппарат экспертного класса с высоким разрешением будет служить пациентам, что позволит в конечном итоге достигнуть нашей основной цели – снижения смертности населения от болезней системы кровообращения, – подчеркнул первый заместитель правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

ВАЖНО

1. Аппарат оснащен пятью ультразвуковыми датчиками. В том числе, он может проводить чреспищеводную эхокардиографию – методику, при которой ультразвуковой датчик осматривает сердце из пищевода, а не снаружи.

– Это позволяет более точно поставить диагноз и определить показания к хирургическому лечению. Пищевод анатомически лежит на задней стенке сердца. Это максимально близкое расположение ультразвукового датчика к сердечной мышце, что позволяет увидеть патологию, которая не всегда видна при обычном УЗИ сердца через грудную клетку, – подчеркнул руководитель Регионального сосудистого центра Антон Завалин.

2. Также на аппарате имеются специальные дополнительные кардиопрограммы для трехмерного изображения, позволяющие получать более качественные картинки и ставить верные диагнозы. В первую очередь, аппарат помогает разглядеть патологии клапанов сердца, в том числе врожденные пороки сердца, инфекционные эндокардиты.

– Сердце, в отличие от всех остальных органов, – это динамично работающий, сокращающийся механизм, в нем 4 клапана, 4 камеры, и все они задействованы в едином синхронном процессе. УЗИ-аппарат должен не просто увидеть картинку, но и проанализировать действие каждого из 4 клапанов и 4 камер сердца, которые должны сократиться в нужное время. В этом сложность УЗИ сердца в отличие от УЗИ других органов человека, – отметил Завалин.

КСТАТИ

Поступившее оборудование – это аппарат кардиологического профиля и используется в первую очередь для сердечной мышцы, но позволяет работать и с другими органами и системами человека, так как является многофункциональным. На нем можно исследовать не только сердце и магистральные сосуды, но также и брюшную полость, почки и другие органы. Он может применяться в урологии и гинекологии.

А ЕЩЕ

Как сообщил и. о. главного врача областной больницы Сергей Бакин, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в учреждение поступил ангиографический комплекс, который начнет свою работу в первых числах октября. На нем будет оказываться медицинская помощь пациентам с острым коронарным синдромом, выполняться стентирование артерий, питающих сердечную мышцу, и артерий брахиоцефального ствола, а также различного рода диагностические манипуляции.

– При помощи ангиографического комплекса можно будет устанавливать электрокардиостимуляторы и выполнять различные эндоскопические операции, – отметил Сергей Бакин. – Этот комплекс станет уже третьей единицей рентгенэндоваскулярной помощи в областной больнице. Он современный, позволяет более точно выполнять оперативные вмешательства и оказывать качественную помощь населению.

НАПОМНИМ

Реализация национальных проектов в Кировской области находится на личном контроле губернатора Игоря Васильева. Глава региона входит в состав нескольких рабочих групп Госсовета РФ, в том числе и рабочей группы по направлению «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU