Владимир Шабардин о подростке, готовившем массовое убийство в школе: «Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-24T16:03:33+03:00

Владимир Шабардин заверил, что за его девятилетнюю практику работы Уполномоченным по правам ребенка таких случаев в регионе не было Фото: Валерий РОМАНОВ

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Сегодня стало известно, что оперативные службы в Кировской области предотвратили подготовку в школе одного из микрорайонов Кирова массовое убийство. Был задержан подросток, который планировал в следующем году устроить в стенах учебного заведения то ли теракт, то ли резню.

- Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было, - прокомментировал «Комсомолке» Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. - Это расследование - дело правоохранительных органов. Наша позиция на протяжении последних нескольких лет такова: мы должны усиливать работу по профилактике и предотвращению любых конфликтных ситуаций, следить за психологическим состоянием учеников. Нет ли такого, что один из детей становится изгоем или идет конфликт одной группы школьников с другой. Серьезные ЧП, гремевшие на всю страну - Пермь, Улан-Удэ - это не молниеносные истории, это тлело, длилось какое-то время, накапливалось в ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU