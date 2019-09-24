2019-09-24T16:03:33+03:00
Происшествия

Владимир Шабардин о подростке, готовившем массовое убийство в школе: «Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было»

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области считает, что нужно усиливать профилактическую работу в школах
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Владимир Шабардин заверил, что за его девятилетнюю практику работы Уполномоченным по правам ребенка таких случаев в регионе не былоВладимир Шабардин заверил, что за его девятилетнюю практику работы Уполномоченным по правам ребенка таких случаев в регионе не былоФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что оперативные службы в Кировской области предотвратили подготовку в школе одного из микрорайонов Кирова массовое убийство. Был задержан подросток, который планировал в следующем году устроить в стенах учебного заведения то ли теракт, то ли резню.

- Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было, - прокомментировал «Комсомолке» Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. - Это расследование - дело правоохранительных органов. Наша позиция на протяжении последних нескольких лет такова: мы должны усиливать работу по профилактике и предотвращению любых конфликтных ситуаций, следить за психологическим состоянием учеников. Нет ли такого, что один из детей становится изгоем или идет конфликт одной группы школьников с другой. Серьезные ЧП, гремевшие на всю страну - Пермь, Улан-Удэ - это не молниеносные истории, это тлело, длилось какое-то время, накапливалось в ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последователь «керченского стрелка» готовил массовое убийство в кировской школе
В ДТП на Ленина перевернулась «Лада»
Четыре фермерских хозяйства Кировской области получили 12 миллионов господдержки
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Кировчане взяли «серебро» и «бронзу» на фестивале «Вернуть Детство»
Житель Чепецка использовал 7 и 10-летних мальчиков как порномоделей
В Верхнекамском районе работодатель отказывался оформлять своих сотрудников
Мэрия: слесарь-сантехник не работает поваром в кировском детсаду
Экскурсии на «фабрики будущего» стали первым шагом к раскрытию талантов юных кировчан
Пьяная слобожанка зарезала и задушила мужа
МегаФон научит студентов работе с 5G
Одну из кировчанок, распространявших нелегальные косметические средства, отправили под стражу