Последователь «керченского стрелка» готовил массовое убийство в кировской школе

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-24T15:27:36+03:00

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«Комсомолке» стало известно, что ученик обычной городской школы вместо домашних заданий готовил ножи и взрывчатку. 15-летний юноша планировал устроить массовое убийство в учебном заведении. Кировские полицейские сработали на опережение и смогли найти парня раньше, чем он переступил черту.

Силовики не разглашают подробностей этого дела, однако известно, что парень интересовался темой насилия. Сработала система профилактики, в частности, намерения подростка удалось выявить по тем роликам, которые он просматривал в интернете. К его поискам подключали ФСБ и Следственный комитет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова, в России за прошедший год выявлено девять подростков, причисляющих себя к «колумбайнерам» (или последователям «керченского стрелка»). Они жили в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU