В ДТП на Ленина перевернулась «Лада»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-24T13:31:43+03:00

От удара одну из машин перевернуло. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

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23 сентября в 19.31 часов в районе Зонального института «Лада Икс Рэй» не разъехалась с «десяткой». 42-летний водитель первого авто не пропустил на повороте вперед встречную машину.

- В результате аварии 36-летняя женщина-пассажир автомобиля «Лада Икс Рэй» получила травмы, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Госпитализация пострадавшей не понадобилась.

А вот машине изрядно досталось. Удар был такой силы, что «Икс Рэй» опрокинулась на крышу. У «десятки» только разбит бампер.

ИСТОЧНИК KP.RU