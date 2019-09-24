Четыре фермерских хозяйства Кировской области получили 12 миллионов господдержки

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-24T11:41:43+03:00

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Аграрии из Котельничского, Санчурского, Зуевского и Лебяжского районов получили государственную помощь на развитие бизнеса. Все они стали победителями областного конкурса «Агростартап». Общая сумма грантов составила 12 миллионов рублей. Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков поздравил победителей и вручил им дипломы.

- Все четыре «Агростартапа» направлены на развитие растениеводства в регионе, - отметил Алексей Алексеевич. - Каждый из победителей на полученные три миллиона рублей планирует приобрести сельскохозяйственную технику. Благодаря этому в районах появятся восемь постоянных рабочих мест для трактористов-механизаторов.

Одним из победителей конкурса «Агростартап» стала фермер из Котельничского района Анна Савкова. В июле 2019 года она возглавила К(Ф)Х. До этого многодетная мать помогала мужу - Никите Савкову - в выращивании картофеля. Мужчина - потомственный фермер. Семья слышала о том, что многие животноводы региона увеличивают стадо и нуждаются в дополнительной кормовой базе.

- По ряду причин они сами не могут развивать растениеводство - кому-то не хватает площадей, кому-то техники, а у некоторых просто нет опыта работы с землей, - рассказала о своем начинании Савкова. - У нас же для этого есть практически все.

Эта мысль натолкнула фермеров на идею о дальнейшем развитии своего хозяйства. Посев зерновых планировали тщательным образом. Так, в грядущую посевную планируется возделывать культуру на 200 гектарах земли. Уже в 2020 году сбор урожая должен составить порядка 500 тонн, через четыре года объем производства зерновых увеличится до 600 тонн. К 2024 году объем выручки от продажи сельхозпродукции должен составить порядка 6,6 миллионов рублей.

Конкурс «Агростартап» является частью регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU