2019-09-23T22:42:58+03:00
Происшествия

В Верхнекамском районе работодатель отказывался оформлять своих сотрудников

За что решением суда был дисквалифицирован
Алена ЗАЙЦЕВА
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Директор лесоперерабатывающего предприятия дисквалифицирован на годДиректор лесоперерабатывающего предприятия дисквалифицирован на годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ООО «Прометей» - деревообрабатывающее предприятие Верхнекамского района с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Для того, чтобы уйти от налогов, компания оформляла далеко не каждого сотрудника. Например, в прошлом году при проверке прокуратуры выяснилось, что некоторые сотрудники на работу ходят, но трудового договора на руках у них нет. В итоге директору присудили административку (в апреле и в августе) и штраф в 20 тысяч рублей. Однако урок не был усвоен.

- При проверке установлено, что с декабря 2017 года по июнь 2018 года один из местных жителей работал в компании трактористом-кочегаром, - сообщает прокуратура Верхнекамского района. – И еще два сотрудника с мая 2017 года и с августа 2018 года по настоящее время работают в ООО «Прометей» в качестве грануляторщиков. Но в нарушение ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовые договоры в письменной форме с указанными работниками не заключались.

Суд, учитывая, что это нарушение повторное, дисквалифицировал директора компании на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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