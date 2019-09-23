Мэрия: слесарь-сантехник не работает поваром в кировском детсаду

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-23T22:35:39+03:00

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Жители города пожаловались на то, что в детском саду № 63 слесарь-сантехник якобы готовил пищу детям. В дошкольном учреждении организовали проверку. Как выяснилось, сообщения в соцсети были ложными.

- Слесарь-сантехник в пищеблоке детского сада выполнял ремонт оборудования, в частности, конфорки основной плиты для приготовления пищи, - опровергли информацию в администрации города Кирова.

Кроме того, жители города распространили слух о том, что из детсада массово увольняются повара. Эту информацию также опровергли. В учреждении заболели два сотрудника, которые ушли на больничный. Руководитель временно поставила на их место других поваров, имеющих необходимые образование, допуск и опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU