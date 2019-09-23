Одну из кировчанок, распространявших нелегальные косметические средства, отправили под стражу

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-23T17:05:30+03:00

Подозреваемой грозит до восьми лет тюрьмы и штраф пять миллионов рублей. Фото: УФСБ России по Кировской области

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Группа жительниц Кирова продавала незарегистрированные препараты в косметологические кабинеты. Одну из девушек поймали с поличным.

- За указанные препараты одна из девушек получила денежное вознаграждение в размере 117 тысяч 300 рублей, что является крупным размером, - сообщили в СУ СК России по Кировской области.

По факту сбыта группой лиц по предварительному сговору незарегистрированных лекарственных средств возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до восьми лет тюрьмы и штраф до пяти миллионов рублей.

На данный момент одна из девушек, подозреваемая в продаже нелегальных препаратов под марками «Neuronox», «Botulax», «Refinex», задержана и помещена под стражу.

Данные средства были поставлены в кировский косметологический кабинет на улице Маклина, 37. Следователи просят обратиться в правоохранительные органы по телефонам 378-867 или 485-214 всех пострадавших в результате использования указанных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU