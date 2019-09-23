Отопительный сезон 2019 в Кирове: все дома получат тепло на этой неделе
19 сентября сити-менеджер Илья Шульгин дал распоряжение о включении отопления по всему городу. Работы по обеспечению теплом кировчан идут полным ходом. На данный момент 50% всех домов в городе уже отапливаются.
На сайте администрации Кирова размещены график и карта подключения жилищного фонда. Каждый кировчанин сможет увидеть день начала включения тепла в своем районе. Цифрами на карте показаны дни подачи ресурса. Район под цифрой один «согреется» 19 сентября. На следующий день будет тепло в районе под цифрой два. Планируется, что к 25 сентябрю все работы будут завершены.
Если в вашем доме ещё нет отопления, то стоит позвонить в свою управляющую компанию, которая должна открыть внутридомовые сети для подачи ресурса.
ИСТОЧНИК KP.RU