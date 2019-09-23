В Кировской области ожидается мокрый снег

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-23T11:53:31+03:00

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Метеорологи-любители советуют кировчанам доставать из гардероба теплые зимние вещи. Температура воздуха на неделе может оказаться на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Холодный период обещает быть продолжительным. С сегодняшнего дня на регион надвигаются сразу два циклона: один с Зауралья, а другой – из Арктики.

- С понедельника и до конца недели температура воздуха на высоте облаков будет находиться в глубоком «минусе», - со ссылкой на сайт pogoda43.ru сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Поэтому по ночам ожидаются заморозки до минус 4, а в дневные часы термометры покажут всего 1-7 градусов тепла. Кроме того, осадки будут выпадать уже исключительно в виде снега. Похолодание охватит обширную территорию (большую часть Европейской России) и может продлиться несколько дней. Так что готовьтесь одеваться по-зимнему.

Снег, предположительно, будет мокрым и постепенно растает. Постоянный снежный покров установится гораздо позже.

ИСТОЧНИК KP.RU