В Кировской области ожидается мокрый снег
Метеорологи-любители советуют кировчанам доставать из гардероба теплые зимние вещи. Температура воздуха на неделе может оказаться на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Холодный период обещает быть продолжительным. С сегодняшнего дня на регион надвигаются сразу два циклона: один с Зауралья, а другой – из Арктики.
- С понедельника и до конца недели температура воздуха на высоте облаков будет находиться в глубоком «минусе», - со ссылкой на сайт pogoda43.ru сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Поэтому по ночам ожидаются заморозки до минус 4, а в дневные часы термометры покажут всего 1-7 градусов тепла. Кроме того, осадки будут выпадать уже исключительно в виде снега. Похолодание охватит обширную территорию (большую часть Европейской России) и может продлиться несколько дней. Так что готовьтесь одеваться по-зимнему.
Снег, предположительно, будет мокрым и постепенно растает. Постоянный снежный покров установится гораздо позже.
ИСТОЧНИК KP.RU