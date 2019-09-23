2019-09-23T11:39:58+03:00
Общество

Пропавший охотник из Омутнинского района умер от переохлаждения

Следователи назвали причину, по которой мог скончаться мужчина
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Мужчина ушел в дремучий лес на охоту. Фото: pixabay.comМужчина ушел в дремучий лес на охоту. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

64-летнего жителя Омутнинского района нашел его товарищ. Мужчина был в обморочном состоянии. Его искали двое суток. Ежедневно на поиски выходили почти 60 человек: волонтеры, охотники, полиция, кинологи.

17 сентября в 15 километрах от населенного пункта удалось найти только автомобиль мужчины. А самого охотника обнаружили в шести километрах от транспорта. Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался.

В понедельник, 21 сентября, стала известна предварительная причина смерти охотника. В СУ СК России по Кировской области сообщили, что он мог умереть от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области ожидается мокрый снег
Машину разорвало надвое: в ДТП на Ломоносова пострадали три человека
Кировскую областную больницу оцепили из-за муляжа боеприпаса
Валентину Матвиенко и Сергея Шойгу пригласили на раскопки в Котельнич
Кировские ГИБДДшники взялись за автошколы
Кировские полицейские разыскивают фальшивомонетчиков
Кировская областная больница оцеплена: в приемном покое найден предмет, похожий на бомбу
Общественники предлагают не выпускать на линию автобусы старше 10 лет
«Муниципальный контроль»: «Качество воды в Кирове в норме»
Кировчанин украл со стройки 300 килограммов металла
Кировчане смогут побывать на бесплатных экскурсиях по городу
КТК наказали за обман потребителей
В Кирово-Чепецке из-за сильного запаха аммиака собиралась комиссия по ЧС
Дороги Кировской области размещены на интерактивной карте нацпроекта
В Кирове прошло обсуждение перспектив регионального бизнес-сообщества
В Слободском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны на 24 гектарах пустыря