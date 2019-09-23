Пропавший охотник из Омутнинского района умер от переохлаждения

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-23T11:39:58+03:00

Следователи назвали причину, по которой мог скончаться мужчина

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64-летнего жителя Омутнинского района нашел его товарищ. Мужчина был в обморочном состоянии. Его искали двое суток. Ежедневно на поиски выходили почти 60 человек: волонтеры, охотники, полиция, кинологи.

17 сентября в 15 километрах от населенного пункта удалось найти только автомобиль мужчины. А самого охотника обнаружили в шести километрах от транспорта. Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался.

В понедельник, 21 сентября, стала известна предварительная причина смерти охотника. В СУ СК России по Кировской области сообщили, что он мог умереть от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU