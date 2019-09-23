2019-09-23T10:44:32+03:00
Общество

Кировскую областную больницу оцепили из-за муляжа боеприпаса

Оперативная работа специалистов позволила избежать паники и эвакуации
Евгений ДЕМИХОВ
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Спецслужбы оперативно среагировали на инцидентСпецслужбы оперативно среагировали на инцидентФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшую субботу, 21 сентября, около восьми часов вечера оцепили здание областной клинической больницы. Как стало известно, медперсонал обнаружил предмет похожий на боеприпас.

В УМВД России по Кировской области уточнили, что это был муляж, выпавший из одежды одного пациента. Мужчину доставили в медучреждение в связи с плохим самочувствием.

Благодаря грамотным действиям спецслужб удалось выявить, что предмет не представляет опасности для окружающих. Эвакуация из здания не проводилась, однако всех гражданских лиц вывели из приемного покоя, где был обнаружен подозрительный предмет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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