Кировские ГИБДДшники взялись за автошколы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-22T13:44:28+03:00

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Сотрудники ГИБДД по Кировской области проводят профилактическую работу с персоналом и руководителями автошкол. Причина такого внимания – аварии, в которые попадают водители со стажем менее 2 лет.

Только за 8 месяцев нынешнего года в регионе произошло 64 ДТП по вине начинающих водителей. 2 человека погибли и 89 получили травмы.

- В зоне особого внимания – автошколы, выпускники которых чаще всего становятся участниками автомобильных аварий, - сообщили в УГИБДД по Кировской области. - Полицейские разъясняют причины и условия автомобильных аварий с участием молодых водителей, положения административного регламента по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и напоминают основные требования к кандидатам в водители, делая акцент на объективном и справедливом приеме экзаменов в ГИБДД.

ВАЖНО

С начала года, по результатам проведенных проверок, из 13 автошкол трем организациям было отказано в согласовании программ и выдаче заключений по причине несоответствия рабочих программ и материально-учебной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU