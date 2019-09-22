2019-09-22T13:44:28+03:00
Общество

Кировские ГИБДДшники взялись за автошколы

Проверка ведется из-за частых аварий, в которые попадают новички
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Молодые водители нередко попадают в аварии. Поэтому сотрудники ГИБДД проверят уровень автошколМолодые водители нередко попадают в аварии. Поэтому сотрудники ГИБДД проверят уровень автошколФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД по Кировской области проводят профилактическую работу с персоналом и руководителями автошкол. Причина такого внимания – аварии, в которые попадают водители со стажем менее 2 лет.

Только за 8 месяцев нынешнего года в регионе произошло 64 ДТП по вине начинающих водителей. 2 человека погибли и 89 получили травмы.

- В зоне особого внимания – автошколы, выпускники которых чаще всего становятся участниками автомобильных аварий, - сообщили в УГИБДД по Кировской области. - Полицейские разъясняют причины и условия автомобильных аварий с участием молодых водителей, положения административного регламента по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и напоминают основные требования к кандидатам в водители, делая акцент на объективном и справедливом приеме экзаменов в ГИБДД.

ВАЖНО

С начала года, по результатам проведенных проверок, из 13 автошкол трем организациям было отказано в согласовании программ и выдаче заключений по причине несоответствия рабочих программ и материально-учебной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24