Кировские полицейские разыскивают фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-22T13:39:32+03:00

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ЧП произошло в магазине не улице Пролетарской. Двое мужчин расплатились поддельной купюрой номиналом в пять тысяч рублей. Продавец не сразу заметила подделку. Но потом вызвала полицию. С ее слов были составлены фотороботы подозрительных личностей.

Фото: УМВД России по Кировской области

ПРИМЕТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

1. На вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 150-160 сантиметров, лицо круглое, стрижка короткая. Был одет в серую кофту на замке с капюшоном, серую футболку, темно-синие спортивные штаны.

2. На вид 20-25 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, на лице борода, волосы черные длиной около 5 сантиметров. Был одет в черную водолазку, синие джинсы.

Фото: УМВД России по Кировской области

ВАЖНО

Информацию о личности и местонахождении данных мужчин просят сообщать в полицию по телефонам: 56-60-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU