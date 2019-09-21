Общественники предлагают не выпускать на линию автобусы старше 10 лет
Заседание проходило 20 сентября. Контракты перевозчиков заканчиваются 31 декабря. А вот техзадание для новых контрактов сейчас находится в стадии разработки. Об этом сообщает портал «Свойкировский». С 30 сентября по 5 октября должны пройти депутатские слушания, где будут внесены все рациональные предложения.
- Важно понять форму поиска перевозчиков - конкурс это будет или аукцион, - отметил депутат Кировской Гордумы, член Общественной палаты Юрий Шлемензон. - Депутаты настаивают на открытом конкурсе, так как в критерии необходимо включить не только наличие лицензии и отсутствие долгов, но и вид топлива, уборку салона, внешний вид техники.
КАКИЕ ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕСЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ
1. Гендиректор «КПАТ» Денис Пырлог предложил прописать экологический класс транспортного средства не ниже Евро-3.
- Другие члены региональной группы возразили, что в Кирове это невозможно, но Пырлог считает, что нужно рассматривать максимальные критерии, - сообщает «Свойкировский». - Компромиссным вариантом назвали возможность прописать требования отдельно по годам: например, чтобы к 2021 году класс автобусов у перевозчиков в Кирове был не ниже Евро-3.
2. Возраст подвижного состава не должен превышать 10 лет.
3. Обязать перевозчиков объявлять остановки.
4. На каждом маршруте обязательно пускать один автобус, приспособленный для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками.
5. Увеличить показатели выхода транспорта на маршруты с 85% до 95%.
ИСТОЧНИК KP.RU