2019-09-21T17:21:28+03:00
Общество

Общественники предлагают не выпускать на линию автобусы старше 10 лет

Предложение поменять техзадание при заключении муниципальных контрактов прозвучало на заседании региональной группы общественного контроля за формированием тарифов ЖКХ
Алена ЗАЙЦЕВА
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Возможно, кировским автоперевозчикам придется обновлять автопаркВозможно, кировским автоперевозчикам придется обновлять автопаркФото: Михаил ФРОЛОВ
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Заседание проходило 20 сентября. Контракты перевозчиков заканчиваются 31 декабря. А вот техзадание для новых контрактов сейчас находится в стадии разработки. Об этом сообщает портал «Свойкировский». С 30 сентября по 5 октября должны пройти депутатские слушания, где будут внесены все рациональные предложения.

- Важно понять форму поиска перевозчиков - конкурс это будет или аукцион, - отметил депутат Кировской Гордумы, член Общественной палаты Юрий Шлемензон. - Депутаты настаивают на открытом конкурсе, так как в критерии необходимо включить не только наличие лицензии и отсутствие долгов, но и вид топлива, уборку салона, внешний вид техники.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕСЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ

1. Гендиректор «КПАТ» Денис Пырлог предложил прописать экологический класс транспортного средства не ниже Евро-3.

- Другие члены региональной группы возразили, что в Кирове это невозможно, но Пырлог считает, что нужно рассматривать максимальные критерии, - сообщает «Свойкировский». - Компромиссным вариантом назвали возможность прописать требования отдельно по годам: например, чтобы к 2021 году класс автобусов у перевозчиков в Кирове был не ниже Евро-3.

2. Возраст подвижного состава не должен превышать 10 лет.

3. Обязать перевозчиков объявлять остановки.

4. На каждом маршруте обязательно пускать один автобус, приспособленный для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками.

5. Увеличить показатели выхода транспорта на маршруты с 85% до 95%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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