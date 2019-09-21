«Муниципальный контроль»: «Качество воды в Кирове в норме»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-21T17:11:14+03:00

В горадминистрации рассказали, куда обращаться, если вода имеет странный цвет и запах

Изменить размер текста: A A

Рейд по качеству воды провела группа «Муниципальный контроль». Жалобы поступали на этой неделе от жителей Юго-западного, Зонального микрорайонов, а также с Филейки и железнодорожного вокзала. Рейд провели по маршруту: улица Ульяновская, 2, улица Луганская, 62, улица Производственная, 10, улица Современная, 11. Было опрошено 24 человека.

ИТОГИ

1. Двое жителей в районе дома по улице Производственной, 10 пожаловались на ржавый цвет воды из-за недавней замены труб в их доме.

2. Еще два человека в районе домов по улицам Ульяновская, 2 и Луганская, 62 указали на то, что временами вода бывает не совсем прозрачной. При этом какого-либо запаха они не замечали.

Жалобы будут переданы в управляющие компании.

КСТАТИ

С 17 сентября было отобрано несколько десятков проб. Ни одна из них не показала отклонений от нормы. 19 сентября нормативное качество питьевой воды подтвердил и Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ

1. При появлении запаха от воды или изменении ее цвета необходимо сообщить об этом в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

2. Управляющая компания обязана провести проверку по каждой жалобе и связаться с ресурсоснабжающими организациями.

3. Кировчане могут самостоятельно обратиться в ресурсоснабжающие организации: если речь идет о горячей воде – в компанию, поставляющую тепловой ресурс (телефоны диспетчерских служб КТК и Кировского филиала ЭнергосбыТ Плюс – 716-716, 8(800)100-75-30), если есть замечания к качеству холодной воды – в МУП «Водоканал» (телефон аварийно-диспетчерской службы – 699-500).

ИСТОЧНИК KP.RU