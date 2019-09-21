КТК наказали за обман потребителей
125 тысяч рублей вернет КТК жителям дома на улице Свободы, 96-Б. Они пожаловались в прокуратуру на необоснованно высокую плату за тепло.
- Установлено, что, согласно техническому паспорту, вышеуказанный многоквартирный дом является фактически 2-х этажным, а 3 этаж строения является мансардой, - комментируют в прокуратуре Первомайского района. - Ввиду отсутствия в доме общедомового прибора учета тепловой энергии плата за отопление собственникам помещений начисляется по нормативу, размер которого зависит от этажности жилого дома.
Если раньше жильцы перечисляли деньги через управляющую компанию, то в мае прошлого года они перешли на прямые расчеты с ресуроснабжающей компанией и подали документы на расчет, исходя из этажности в два этажа. Однако плату КТК продолжало начислять как на строение в три этажа.
В итоге прокуратура вынесла представление по делу об административном правонарушении «Обман потребителей» директору АО «КТК», а саму компанию Роспотребнадзор оштрафовал на 20 тысяч рублей. Собственникам жилья КТК сделала перерасчет на сумму 125 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU