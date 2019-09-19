2019-09-19T14:33:14+03:00
Происшествия

Котельничанин убил подругу и с помощью своей матери зарыл труп в лесу

Тело вывезли за город в машине
Евгений ДЕМИХОВ
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Для того, чтобы убить женщину, хватило одного сильного удара ножомДля того, чтобы убить женщину, хватило одного сильного удара ножомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Предновогодние посиделки закончились жестокой расправой. 30 декабря 2018 года 50-летний житель Котельнича распивал спиртное в одной квартире со своей сожительницей. Они поссорились.

- Мужчина испытал личную неприязнь на фоне высказанных оскорблений, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Он взял нож и с силой нанес один удар в область груди своей сожительнице.

После этого подозреваемый завернул труп в плед и бросил его в багажник своего авто. Сокрытие следов преступления он решил отложить, вероятно, из-за приближающегося Нового года. Уже в январе 2019 года он попросил свою мать помочь спрятать тело. Вместе они на машине вывезли труп в лес, сбросили его в сугроб и припорошили снегом. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Недавно подозреваемого задержали. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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