Миллион за удачу: в Кирове на продажу выставили трехцветную кошку
- Продаю кошку-удачу! Уникальный товар!!! Звать Маруся!!! Сама нежность!!! Очень ласковое животное !!! Добрая до безумия!!! Хорошо ладит с детьми!!! Приносит удачу - 1000 процентов !!! Продаю дешево!!! – такое объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений.
И все бы ничего, но цена за обычную беспородную трехцветную кошку – миллион рублей.
Продавец уверяет, что кошка здорова и обладает уникальными способностями. Поскольку она трехцветная, владельцу сразу же начнет улыбаться удача, если он приобретет Марусю и начнет о ней заботиться.
Кошке, приносящей удачу, всего год. Она не стерилизована, не привита, но здорова.
ИСТОЧНИК KP.RU