Миллион за удачу: в Кирове на продажу выставили трехцветную кошку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-19T14:09:26+03:00

Маруся обязательно принесет удачу тому, кто ее купит. И тому, кто ее продает за миллион рублей. Фото: Василий Смирнов

Продавец уверяет, что ему удачу она уже принесла

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- Продаю кошку-удачу! Уникальный товар!!! Звать Маруся!!! Сама нежность!!! Очень ласковое животное !!! Добрая до безумия!!! Хорошо ладит с детьми!!! Приносит удачу - 1000 процентов !!! Продаю дешево!!! – такое объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений.

И все бы ничего, но цена за обычную беспородную трехцветную кошку – миллион рублей.

Продавец уверяет, что кошка здорова и обладает уникальными способностями. Поскольку она трехцветная, владельцу сразу же начнет улыбаться удача, если он приобретет Марусю и начнет о ней заботиться.

Кошке, приносящей удачу, всего год. Она не стерилизована, не привита, но здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU