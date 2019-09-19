В Кирово-Чепецке мать на сутки оставила ребенка в закрытой квартире

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-19T14:53:22+03:00

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с детьми»

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Очередной жуткий случай с ребенком произошел в Кирово-Чепецке. 26-летняя мать оставила пятилетнюю дочку дома одну. Сутки родителя не было дома. К счастью, крики и плач малышки услышали соседи. Взрослые вызвали полицию. Дверь открывали специалисты. Ребенок был сильно напуган, плакал, звал маму. Малышку забрали органы опеки. На данный момент здоровью девочки ничего не угрожает.

Сама мамаша появилась дома через сутки. Возмутилась тем, что ребенка забрали. Но о том, где находилась сама, говорить отказалась.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировал Кирово-Чепецкий городской прокурор Антон Волков. - Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Безусловно, будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав. Женщина воспитывала ребенка одна. Кстати, ее мать тоже была лишена родительских прав.

Мать ушла отмечать День города, а пятилетнюю дочь оставила одну. Фото: vk.com/etotkirov

Кстати, по статье «Жестокое обращение с детьми» только в Кирово-Чепецке с начала года возбуждено уже три уголовных дела.

Напомним, в феврале Мария Пленкина оставила на пять дней трехлетнюю дочку одну дома, без воды и еды. Пока мать развлекалась по клубам и с подругами, малышка от голода пыталась есть стиральный порошок. Ребенок умер от обезвоживания.

В августе мамаша убила двухлетнего сына, нанеся ему восемь ножевых ранений: ребенок мешал ее попойке с мужчинами.

ИСТОЧНИК KP.RU