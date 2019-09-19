В Кирове предложили поощрять предприятия, которые помогают трудоустроиться школьникам на период каникул

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-19T12:39:04+03:00

Депутаты обсудили вопросы детского питания в летних лагерях, а также трудоустройство подростков на время каникул. Фото: Кировская городская Дума

В 2019 году в кампании по временной занятости приняли участие всего 84 работодателя

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18 сентября в Кирове прошло заседание постоянной комиссии Гордумы по социальной сфере. Одним из первых осветили вопрос о летнем отдыхе детей. Так, в 2019 году в лагерях дневного пребывания побывали 10090 школьников. В прошлом году их было на 198 человек меньше.

Организация детского отдыха осуществлялась и на базе спортивных школ. 1128 детей и подростков смогли посетить данные учреждения. Кроме того, 984 школьника отдыхали в муниципальных учреждениях культуры.

Как отметили на заседании, впервые за четыре года городу Кирову была выделена субсидия на приобретение продуктов для подростков в местах летнего пребывания школьников. Это привело к тому, что стоимость горячего двухразового питания за 2018 год снизилась до 2027 рублей, а для детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных и многодетных семей (973 человека) составила 1174 рубля. Еще 560 детей питались бесплатно.

Еще одним важным вопросом, рассмотренным на заседании, стало трудоустройство школьников на период летних каникул. За три месяца на кировских предприятиях успели поработать 1589 человек. Но количество детей, желающих подработать во время каникул, существенно выше. Проблема в том, что не каждый работодатель согласен принять на работу детей, ведь для их занятости нужно соблюдать особые условия. Так, в кампании по временной занятости школьников приняли участие всего 84 предприятия.

- Власти давно озабочены данной проблемой, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - В качестве возможного формата общения можно рассмотреть межмуниципальную площадку, где были бы озвучены новые идеи по решению вопроса.

Елена Васильевна заявила о необходимости поощрять работодателей, которые принимают школьников на работу. Для таких предприятий нужно создать мотивирующие условия. Депутаты единогласно одобрили такое предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU