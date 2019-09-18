2019-09-18T18:12:13+03:00
Общество

На торги выставили Псалтырь, иномарку и часы экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Заявки начали принимать 10 сентября
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Судебные приставы выставили на торги некоторое имущество бывшего главы регионаСудебные приставы выставили на торги некоторое имущество бывшего главы регионаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги три лота с имуществом бывшего главы Кировской области. Самым дорогим оказался автомобиль. Начальная цена «Ниссана Патрол» - 901 726,67 рублей. В описании указано, что автомобиль в рабочем состоянии, но имеет повреждения: треснутое лобовое стекло, вмятина на передней пассажирской двери, сколы на корпусе, повреждения защиты крыльев. Пробег иномарки составляет почти 280 тысяч километров.

Вторым лотом Белых стали наручные часы в футляре «Blancpain Aqua Lung». Их стоимость начинается с 552 666,67 рублей. Еще одна вещь экс-губернатора, выставленная на торги, может вызвать удивление - Псалтырь 1779 года издания с обложкой из дерева коричневого цвета. Начальная цена данного лота составляет всего две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Антивзлом Бизнес»: МегаФон предложил компаниям защиту от хакерских атак
В поселке Дороничи открыли «Парк мечты»
Жителя Кумен наказали за строительство незаконного автосервиса
Осень 2019: когда в Кирове включат отопление
Кировэнерго отремонтировал крупнейшую подстанцию Орловского района – ПС 110 кВ «Кузнецы»
В Кирово-Чепецке завершился турнир по дворовому футболу
МЧС: в Кировской области ожидаются заморозки и порывистый ветер
В Свече пропали два студента сельхозколледжа
Депутаты проверили, как ведется строительство новых детсадов в Кирове
Загранпаспорт нового образца кировчане могут получать теперь и в МФЦ
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» ответит на вопросы малого и среднего бизнеса о техприсоединении к электросетям
Сервис МегаФон Путешествия стал еще удобнее – теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки, заказывать экскурсии можно в мобильном приложении для iOS и Android
Александр Чурин побывал на тренировке кировской «Родины»