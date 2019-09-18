На торги выставили Псалтырь, иномарку и часы экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-18T18:12:13+03:00

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Федеральная служба судебных приставов выставила на торги три лота с имуществом бывшего главы Кировской области. Самым дорогим оказался автомобиль. Начальная цена «Ниссана Патрол» - 901 726,67 рублей. В описании указано, что автомобиль в рабочем состоянии, но имеет повреждения: треснутое лобовое стекло, вмятина на передней пассажирской двери, сколы на корпусе, повреждения защиты крыльев. Пробег иномарки составляет почти 280 тысяч километров.

Вторым лотом Белых стали наручные часы в футляре «Blancpain Aqua Lung». Их стоимость начинается с 552 666,67 рублей. Еще одна вещь экс-губернатора, выставленная на торги, может вызвать удивление - Псалтырь 1779 года издания с обложкой из дерева коричневого цвета. Начальная цена данного лота составляет всего две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU