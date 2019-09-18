В поселке Дороничи открыли «Парк мечты»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-18T13:27:02+03:00

Благоустройство территории рядом с Дворцом культуры и спорта будет продолжено

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Жители поселка Дороничи с удовольствием могут прогуляться на территории близ Дворца культур и спорта. Это место отдыха давно полюбилось жителям микрорайона: здесь часто проходят концерты, конкурсы, фестивали. В сентябре нынешнего года завершилось благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры и спорта. Брусчатку общей площадью 918 кв. метров выложили в рамках программы поддержки местных инициатив.

На торжественное открытие обновленной площадки приехали глава города Кирова Елена Ковалева и депутат Кировской городской Думы Валерий Крепостнов.

Елена Васильевна от души поблагодарила жителей поселка за вклад в благоустройство «Парка мечты».

- Вы молодцы, что с ответственностью относитесь к развитию своей территории. Без вашей инициативы, участия, труда не было бы сегодняшнего праздника, - подчеркнула глава города Кирова.

КСТАТИ

Проект реализован при поддержке депутатов городской Думы Елены Ковалевой, Валерия Крепостнова и Дениса Елшина. Народные избранники софинансировали проект, направив 500 тыс. рублей из депутатского фонда. За счет средств, выделенных на исполнение наказов избирателей, было установлено наружное освещение. Стоимость работ также составила 500 тыс. рублей.

СКАЗАНО

«Благоустроенная площадь и современные фонари сделали комфортным подход к учреждению, которое ежедневно посещает множество людей».

Глава города Кирова Елена Ковалева.

ВАЖНО

На этом благоустройство территории вокруг Дворца культуры и спорта не остановится: активисты поселка намерены продолжить обновление «Парка мечты». В следующем году планируется оформить центральную клумбу и выложить к ней пешеходные дорожки.

Стоит отметить, что глава города Елена Ковалева регулярно встречается с активистами поселка Дороничи и прислушивается к их просьбам и пожеланиям, а также всегда идет навстречу разумным предложениями и по возможности помогает местным жителям. Особенно, если это касается улучшения качества жизни жителей микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU