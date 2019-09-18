Жителя Кумен наказали за строительство незаконного автосервиса

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-18T13:42:44+03:00

Здание мастерской даже не проверили на безопасность Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Предприимчивый житель поселка построил здание на земле администрации без разрешения. Более того, нашлись и другие претензии к владельцу автомастерской.

- Проверка качества выстроенного объекта и его соответствие предъявляемым требованиям контролирующими органами не проводилась, - объяснили в прокуратуре Кировской области. - Здание в эксплуатацию до настоящего момента не введено.

Такая постройка может стать реальной угрозой для жизни и здоровья клиентов и работников автосервиса.

Предпринимателя наказали за нарушение правил градостроительства: ему выписали штраф в 20 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. В прокуратуре отметили, что если заплатить штраф, это не будет означать, что объектом можно пользоваться без ограничения. Для его законной эксплуатации нужны соответствующие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU