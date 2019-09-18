Осень 2019: когда в Кирове включат отопление

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-18T16:00:35+03:00

Кировчане смогут по собственной инициативе приблизить начало отопительного сезона в своей квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С начала текущей рабочей недели отопление включили в большинстве социально значимых учреждений: школах, больницах, детских садах и т. д. Частникам тепло еще не дали.

В администрации города Кирова сообщили, что для включения отопления в многоквартирных домах нужны определенные погодные условия. На протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха должна держаться на уровне не выше +8 градусов.

Кстати, у собственников жилья есть возможность получить тепло раньше. Для этого им необходимо организовать собрание вместе с представителем своей управляющей компании, где и будет принято соответствующее решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU