Осень 2019: когда в Кирове включат отопление
С начала текущей рабочей недели отопление включили в большинстве социально значимых учреждений: школах, больницах, детских садах и т. д. Частникам тепло еще не дали.
В администрации города Кирова сообщили, что для включения отопления в многоквартирных домах нужны определенные погодные условия. На протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха должна держаться на уровне не выше +8 градусов.
Кстати, у собственников жилья есть возможность получить тепло раньше. Для этого им необходимо организовать собрание вместе с представителем своей управляющей компании, где и будет принято соответствующее решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU