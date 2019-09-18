2019-09-18T12:20:07+03:00
Происшествия

МЧС: в Кировской области ожидаются заморозки и порывистый ветер

В ведомстве предупредили об ухудшении погоды
Евгений ДЕМИХОВ
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В области температура идет на стабильное понижениеВ области температура идет на стабильное понижениеФото: Иван МАКЕЕВ
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В среду, 18 сентября, в большинстве районов области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Как предупредили в МЧС, ветер в этот день будет достигать 5-10 метров в секунду, а его порывы - до 15 метров в секунду.

Днем температура воздуха достигнет +10 градусов, а к вечеру опустится до +9. В МЧС сообщили о том, что в регионе также ожидаются заморозки. Ночью и утром температура на почве опустится до 0...-1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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