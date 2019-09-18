В Свече пропали два студента сельхозколледжа

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-18T12:12:08+03:00

Георгию (слева) - 17 лет, Александру (справа) - 16 лет. Они могут передвигаться вместе. Фото: ОРН «Первый»

Изменить размер текста: A A

Третьи сутки идут поиски Александра Смирного и Георгия Хмарского. Они проживают в общежитии Свечинского филиала КСХТ. 15 сентября около 16:45 их видели последний раз. Подростки самовольно покинули общежитие. Есть предположение, что они направились в Киров.

Приметы молодых людей:

Александр - 16 лет на вид, рост 175, среднее телосложение, черные волосы.

Георгий - 17 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

К поиску подключена полиция Свечи, Котельнича и Кирова, а также волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

ВАЖНО

Если вы видели подростков или знаете, где они могут быть, сообщите в полицию: 02, 102, или инфоргу поиска - Галине 8(922)956-65-15.

ИСТОЧНИК KP.RU