В Свече пропали два студента сельхозколледжа
Третьи сутки идут поиски Александра Смирного и Георгия Хмарского. Они проживают в общежитии Свечинского филиала КСХТ. 15 сентября около 16:45 их видели последний раз. Подростки самовольно покинули общежитие. Есть предположение, что они направились в Киров.
Приметы молодых людей:
Александр - 16 лет на вид, рост 175, среднее телосложение, черные волосы.
Георгий - 17 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.
К поиску подключена полиция Свечи, Котельнича и Кирова, а также волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».
ВАЖНО
Если вы видели подростков или знаете, где они могут быть, сообщите в полицию: 02, 102, или инфоргу поиска - Галине 8(922)956-65-15.
ИСТОЧНИК KP.RU