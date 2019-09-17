2019-09-17T18:26:35+03:00
Общество

Депутаты проверили, как ведется строительство новых детсадов в Кирове

Народные избранники с главой города посетили четыре площадки
Алена ЗАЙЦЕВА
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Депутаты во главе с Еленой Ковалевой лично проверили ход строительства новых детских садов. Фото: duma.mo-kirov.ruДепутаты во главе с Еленой Ковалевой лично проверили ход строительства новых детских садов. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Планируется, что в этом году будет завершено строительство пяти дошкольных образовательных учреждений. Детские сады возводят в микрорайоне Метроград, Нововятском районе, а также на улицах Чистопрудненской, Заводской и Крупской. Четыре из пяти площадок посетили в рамках выездного заседания постоянной комиссии Кировской городской Думы по социальной сфере. Вместе с народными избранниками строительство проконтролировала глава города Елена Ковалева.

ОБЪЕКТ №1

Здание на улице Чистопрудненской, 15 возводит компания «Кировспецмонтаж». На данный момент завершаются работы по устройству кровли и облицовке фасадов. Ведется черновая отделка. В ближайшее время подрядчик планирует начать благоустройство территории.

ОБЪЕКТ №2

Детский сад по улице Гагарина, 2а в Нововятском районе, застройщиком которого выступает компания «АТЭКС», практически готов. Его планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем месяце. На сегодняшний день идет монтаж внутренних инженерных систем, проводятся внутренние отделочные работы. Завершается благоустройство территории: уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, подрядчик приступил к установке веранд и оборудованию детских игровых площадок.

ОБЪЕКТ №3

Сдача детского сада по улице Заводской, 10а намечена на конец декабря. На сегодняшний день здесь ведется кладка первого этажа и монтаж плит перекрытия первого этажа, а также разводка инженерных систем по подвалу.

ОБЪЕКТ №4

На улице Крупской, 5а завершено устройство фундаментов, идет кладка стен первого и второго этажей и монтаж перекрытия первого этажа. Все строительно-монтажные работы и благоустройство прилегающей территории подрядчик надеется завершить к концу ноября. Чтобы успеть в срок, ежедневно на стройплощадке задействованы более 80 человек.

ЗАМЕЧАНИЯ

В отличие от других строящихся детсадов здание на Крупской располагается внутри жилых кварталов старой застройки. Глава города Елена Ковалева обратила внимание представителей администрации на необходимость привести в порядок подъездные пути к учреждению.

– В целом застройщики ответственно подходят к выполнению работ, - отметила Елена Васильевна. - У нас нет оснований сомневаться в том, что объекты будут сданы в срок. Полностью дефицит мест в дошкольных учреждениях мы не устраним, но значительно продвинемся в решении вопроса. К тому же работа в этом направлении будет продолжена.

ВАЖНО

Все новые детсады будут оборудованы бассейнами, современными пищеблоками и спортивными залами. В каждом предусмотрены по шесть ясельных групп, которые расположатся на первых этажах зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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