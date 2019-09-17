Самую дорогую «вторичку» Кирова продали за 35 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-17T13:42:12+03:00

За первое место в топе - квартиру в Казани площадью 350 «квадратов» - просят почти 140 миллионов рублей. Фото: ЦИАН

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Парковка, кабинет, столовые, два балкона, две лоджии, спортзал и даже оружейная: такая квартира была продана в Кирове недавно. Наш город оказался почти в середине десятки самого дорогого вторичного жилья по Приволжскому Федеральному округу. За авторский дизайн, дубовый паркет и импортные отделочные материалы владельцы жилья выставили ценник в 35 миллионов рублей.

На последнем месте рейтинга разместился город Ульяновск. Там квартира со всем набором мебели и техники стоит 20 миллионов рублей. Однако победителем стал город Казань с квартирой в «космическую» сумму 138,99 млн рублей за 350 кв. м. Кстати, «вторичка» Кирова по площади уступает лидеру рейтинга всего лишь 9 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU