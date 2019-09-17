Мужчина из Кирова попал в колонию за то, что забывал платить алименты

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-17T13:29:38+03:00

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41-летний житель областного центра очень избирательно подходил к своим отцовским обязанностям. После развода одной из дочерей он регулярно отчислял деньги на содержание, а второй - периодически. Причем судебные приставы, которые следили за нерадивым папашей, уже передавали документы в суд. И суд привлекал отца, правда, к административной ответственности. Но даже то, что мужчина попадал на скамью подсудимых, его не вразумило. С 2008 года он «накопил» долг одной из дочерей - почти 100 тысяч рублей. За это он и попал в зал суда повторно. Суд вынес решение - 4 месяца колонии общего режима.

Помощник прокурора Первомайского района Антон Ренжин отметил, что суд учитывает при вынесении приговора, был ли ранее судим родитель за неуплату алиментов. Если нет, то обычно выносится решение об административном взыскании (например, штрафе). Если же судимость была, то тогда нерадивый родитель может сесть в тюрьму на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU