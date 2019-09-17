В Кирове строители работали на сломанном башенном кране
Суд временно запретил его эксплуатировать
Специалисты обнаружили на оборудовании дефекты. Фото: УФССП России по Кировской области
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В Кирове на улице Энтузиастов рабочие занимались строительством на поврежденной технике. «ОООшка», проводившая работы, нарушила требования законодательства о промышленной безопасности.
- В строительстве использовалось оборудование, имеющее дефекты и повреждения, - сообщили в УФССП по Кировской области. - Суд вынес решение - признать предприятие виновным в совершении правонарушения.
Работу крана приостановили на 30 суток. Но доступ к крану запретили не полностью. Строительная фирма сможет заниматься его ремонтом.
ИСТОЧНИК KP.RU